Чем различаются строение легкий и сердца ящериц
Биология
Чем различаются строение легкий и сердца ящериц
Ответ(ы):
Гость:
Лишь такая форма в виде двух шаров которые вдыхаю и выдыхаю так себя воздух легкие передает воздух в крови в сердце сердце похоже в этом случае на водокачку только она качает не воду А Кровь она тоже передает воздух покровители разносятся по всему телу предоставляет все это в мозг.
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