Составьте рассказ ( Имя существительное ) 5 класс
Русский язык
Составьте рассказ ( Имя существительное ) 5 класс
Ответ(ы):
Гость:
Имя существительное самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет,отвечает на вопросы кто? что? Несклоняемые существительные -те, которые имеют во всех падежах одну и ту же форму непостоянные:падеж число
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