Мама может за 2 ч собрать 20 кружек земляники а даша за то время может собрать 12 кружек,Сколько кружек земляники соберут мама и Даша за один час?За два часа?

Математика

Мама может за 2 ч собрать 20 кружек земляники а даша за то время может собрать 12 кружек,Сколько кружек земляники соберут мама и Даша за один час?За два часа?

Автор: Гость