Мама может за 2 ч собрать 20 кружек земляники а даша за то время может собрать 12 кружек,Сколько кружек земляники соберут мама и Даша за один час?За два часа?
Математика
Мама может за 2 ч собрать 20 кружек земляники а даша за то время может собрать 12 кружек,Сколько кружек земляники соберут мама и Даша за один час?За два часа?
Ответ(ы):
Гость:
1) 20:2=10-кружек мама собирает за час. 2)12:2=6-кружек даша собирает за час 3) 10+6=16-кружек мама и даща собирают за час 4) 20+12=32 -кружки они собирают за два часа
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