Пожалуйста Сравните современный театр и театр времен Шекспира 034 бала даю
Обществознание
Пожалуйста Сравните современный театр и театр времен Шекспира 034 бала даю
Ответ(ы):
Гость:
Во первых театр Шекспира намного старше всех современных, он ставил там свои самые первые пьессы,сейчас он очень популярен среди современных театров там ставилась классика великого человека,в современных театрах ставят современные пьессы,юмористические,драммы
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