Проверь орфограммы в оканчаниях прилагательных каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках.

Русский язык

Проверь орфограммы в оканчаниях прилагательных каким словом будешь пользоваться? Запиши его в скобках.

Автор: Гость