Помогите пожалуйста.упростите выражения. а)5х-(3+4х) б)-(2а+7)-5а в)2(3у+5)-6(3-2у) г)5(6-в)+8(3в+2)
Математика
Помогите пожалуйста.упростите выражения. а)5х-(3+4х) б)-(2а+7)-5а в)2(3у+5)-6(3-2у) г)5(6-в)+8(3в+2)
Ответ(ы):
Гость:
1)5х-3-4х=х-3 2)-2а-7-5а=-7а-7 3)6у+10-18+12у=18у-8 4)30-5в+24в+16=19в+46
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