Подберите однокоренные слова к слову зима ))) Зараннее спасибо)))

Русский язык
Подберите однокоренные слова к слову зима ))) Зараннее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима-Зимушка,зимний,зимовать
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