Чем не понравился рассказ "в дурном обществе" Короленко В. Г. Желательно не меньше 5 предложений. Заранее благодарю.
Литература
Чем не понравился рассказ "в дурном обществе" Короленко В. Г. Желательно не меньше 5 предложений. Заранее благодарю.
Ответ(ы):
Гость:
Мне понравилось то что дети ухаживали за маленькой девочкой.Для этого мальчик(не помню то Вася то Валек)не побоялся украсть игрушку и отнести маленькой больной Марусе.Еще мне понравилось детство Васи и Сони.(Ну там возьми что нибудь из текста)
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