Чем не понравился рассказ "в дурном обществе" Короленко В. Г. Желательно не меньше 5 предложений. Заранее благодарю.

Гость: Гость:

Мне понравилось то что дети ухаживали за маленькой девочкой.Для этого мальчик(не помню то Вася то Валек)не побоялся украсть игрушку и отнести маленькой больной Марусе.Еще мне понравилось детство Васи и Сони.(Ну там возьми что нибудь из текста)