Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,??асстояние между которыми 560 км.Одна машина проехала 252 км и заглохла.Через сколько времени доедет до неё другая машина если её скорость 77 км/ч?

Математика

Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,??асстояние между которыми 560 км.Одна машина проехала 252 км и заглохла.Через сколько времени доедет до неё другая машина если её скорость 77 км/ч?

Автор: Гость