Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,??асстояние между которыми 560 км.Одна машина проехала 252 км и заглохла.Через сколько времени доедет до неё другая машина если её скорость 77 км/ч?
Математика
Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,??асстояние между которыми 560 км.Одна машина проехала 252 км и заглохла.Через сколько времени доедет до неё другая машина если её скорость 77 км/ч?
Ответ(ы):
Гость:
1)560-252=308(км)-нужно проехать 2 машине 2)308:77=4(ч)
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