СРОЧНО!!!! "Работай без лишнего счета." Нужен ПОЛНЫЙ морфологический разбор слова СЧЕТА. 10 баллов!
Русский язык
СРОЧНО!!!! "Работай без лишнего счета." Нужен ПОЛНЫЙ морфологический разбор слова СЧЕТА. 10 баллов!
Ответ(ы):
Гость:
Счёта-имя существительное,начальная форма-счёт,нарицательное,неодушевлённое,конкретное,мужской род, второе склонение,единственное число,родительный падеж,дополнение.
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