СРОЧНО!!!! "Работай без лишнего счета." Нужен ПОЛНЫЙ морфологический разбор слова СЧЕТА. 10 баллов!

Русский язык
СРОЧНО!!!! "Работай без лишнего счета." Нужен ПОЛНЫЙ морфологический разбор слова СЧЕТА. 10 баллов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Счёта-имя существительное,начальная форма-счёт,нарицательное,неодушевлённое,конкретное,мужской род, второе склонение,единственное число,родительный падеж,дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две машинистки одновременно начали распечатывать рукопись в 203 страницы и выполн??ли работу за 7 часов.1 машинистка перепечатывает в час 12 страни...
Ответить
Математика
Две машины выехали одновременно навстречу друг другу из двух населенных пунктов,??асстояние между которыми 560 км.Одна машина проехала 252 км и заг...
Ответить
Математика
Число 40 на столько же больше чем 6 на сколько 35 больше чем 1
Ответить
Литература
Чем не понравился рассказ "в дурном обществе" Короленко В. Г. Желательно не меньше 5 предложений. Заранее благодарю.
Ответить
Математика
Мама может за 2 ч собрать 20 кружек земляники а даша за то время может собрать 12 кружек,Сколько кружек земляники соберут мама и Даша за один час?З...
Ответить