Может ли человек иметь 1) массу 85 000 г 2) рост 1 920 мм? ответ поясните помогите пожалуй??та))

Математика
Может ли человек иметь 1) массу 85 000 г 2) рост 1 920 мм? ответ поясните помогите пожалуй??та))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да, тбк 85000г-85кг,а 1920мм-192 см
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