Может ли человек иметь 1) массу 85 000 г 2) рост 1 920 мм? ответ поясните помогите пожалуй??та))

Математика

Может ли человек иметь 1) массу 85 000 г 2) рост 1 920 мм? ответ поясните помогите пожалуй??та))

Автор: Гость