Делаю творческий проект по технологии. Подскажите пожалуйста как сделать все пр??вильно что-б не облажаться... Желательно: Заголовок, Цели ,задачи и все прочее ДАЮ 39 баллов!!!!!!

Технология

Делаю творческий проект по технологии. Подскажите пожалуйста как сделать все пр??вильно что-б не облажаться... Желательно: Заголовок, Цели ,задачи и все прочее ДАЮ 39 баллов!!!!!!

Автор: Гость