Делаю творческий проект по технологии. Подскажите пожалуйста как сделать все пр??вильно что-б не облажаться... Желательно: Заголовок, Цели ,задачи и все прочее ДАЮ 39 баллов!!!!!!
Технология
Делаю творческий проект по технологии. Подскажите пожалуйста как сделать все пр??вильно что-б не облажаться... Желательно: Заголовок, Цели ,задачи и все прочее ДАЮ 39 баллов!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю, простите, но удачи вам
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