Сколько 3/4разделить на 2/6
Биология
Сколько 3/4разделить на 2/6
Ответ(ы):
Гость:
3/4:2/6= 3/4 * 2/6=9/4=2 1/4=2,25
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