Как вы предстовляите себе поэта бальмона
Литература
Как вы предстовляите себе поэта бальмона
Ответ(ы):
Гость:
один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сборников, 20 книг прозы, переводил с многих языков (Уильям Блейк, Эдгар Аллан По, Перси Биш Шелли, Оскар Уайльд, Герхарт Гауптман.
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