Задание: я решила открыть производство Вопросы : Что производить? Как производить? Для кого производить?

Гость: Гость:

например. для того чтобы производить сыр,масло,сметану одним словом молчную продукцию нужно производить молоко. А как мы знаем молоко производят для нас коровы т.е. нужно заниматься сельскохозяйством. Дальше молоко произвели нужно обработать,для того чтобы получить сыр,масло,сметану,творог нужно иметь сепоратор (сепоратор обрабатывает цельное молоко,с одной стороны получаем сливки с помощью которых в дальнейшем получаем сметану и масло,с другой получаем обрат,который можно перемешать с цельным молоком и сделать не жирный сыр или сметану,а после того как мы получили отправляем в магазины,на рынок и продаём.производим:молочную продукциюкак производить я обяснилдля кого производить:для человечества,для нас всехя просто привёл пример,а дальше вы сами сформулируйте свои мысли