Составьте межклассовый изомер для вещества C5H10. (Пожалуйста, напишите на бумаге). Заранее спасибо.

Химия
Составьте межклассовый изомер для вещества C5H10. (Пожалуйста, напишите на бумаге). Заранее спасибо.
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Гость:
Решение в приложенном файле.
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