Составьте межклассовый изомер для вещества C5H10. (Пожалуйста, напишите на бумаге). Заранее спасибо.

Химия

Составьте межклассовый изомер для вещества C5H10. (Пожалуйста, напишите на бумаге). Заранее спасибо.

Автор: Гость