Из двух города расстояние между 600 км , одновременно выехали навстречу друг другу ??ва автомобиля которые встретились через 4 ч один автомобиль ехал со скоростью 70км\ч Какова скорость второго автомобиля

Математика

Из двух города расстояние между 600 км , одновременно выехали навстречу друг другу ??ва автомобиля которые встретились через 4 ч один автомобиль ехал со скоростью 70км\ч Какова скорость второго автомобиля

Автор: Гость