Из двух города расстояние между 600 км , одновременно выехали навстречу друг другу ??ва автомобиля которые встретились через 4 ч один автомобиль ехал со скоростью 70км\ч Какова скорость второго автомобиля
Математика
Из двух города расстояние между 600 км , одновременно выехали навстречу друг другу ??ва автомобиля которые встретились через 4 ч один автомобиль ехал со скоростью 70км\ч Какова скорость второго автомобиля
Ответ(ы):
Гость:
1) 70*4=280 (км/ч) -проехал 1 автомобиль 2) 600-280= 320 (км) - проехал 2 автомобиль 3) 320/4=80 (км/ч) -скорость 2 автомобиля Ответ: 80 км/ч
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