Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей деталий идет на продажу половину оставшихся детали закупает автомобильный завод Сколько деталей закупать автомобильный завод
Математика
Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей деталий идет на продажу половину оставшихся детали закупает автомобильный завод Сколько деталей закупать автомобильный завод
Ответ(ы):
Гость:
Не знаю правильно ли... 1)236-25=?(дет.)-остаётся 2)?:2=?(дет.)-закупает автомобильный завод Ответ:? Деталей
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