Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей деталий идет на продажу половину оставшихся детали закупает автомобильный завод Сколько деталей закупать автомобильный завод

Математика

Каждый из 425 рабочих заводов изготовляют по 236 деталей в день 25 частей деталий идет на продажу половину оставшихся детали закупает автомобильный завод Сколько деталей закупать автомобильный завод

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