45,37:__=0,4537;0,315*__=3150;2,035*__=203,5;8,16:__=0,0816
Математика
45,37:__=0,4537;0,315*__=3150;2,035*__=203,5;8,16:__=0,0816
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