Что такое н.ф в русском языке помогите

Русский язык
Что такое н.ф в русском языке помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Начальная форма Например красивой книгой, Н.Ф. красивая книга
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