1.How.....chairs are there. 2.This pencil's.....the book.3.There..... a lamp on the table.4.The mouse is..... the box. вставить пропвщенные слова
Английский язык
1.How.....chairs are there. 2.This pencil's.....the book.3.There..... a lamp on the table.4.The mouse is..... the box. вставить пропвщенные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 much 2 on 3 is 4 ???
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