1.How.....chairs are there. 2.This pencil's.....the book.3.There..... a lamp on the table.4.The mouse is..... the box. вставить пропвщенные слова

Английский язык
1.How.....chairs are there. 2.This pencil's.....the book.3.There..... a lamp on the table.4.The mouse is..... the box. вставить пропвщенные слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 much 2 on 3 is 4 ???
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Плиз помогите. Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин, бригада выпускала за смену 540 деталей. Сколько деталей будет выпускать за смену б...
Ответить
Математика
Вычислите значения выражения наиболее удобным способом 7,12*13,9-7,12*3,4
Ответить
Математика
Как правильно разделить 0,0578:34
Ответить
Математика
Решить уравнения 4+(у-14)/3=20
Ответить
Алгебра
Помоги решить задания пожалуйста. 1.Найдите значение выражения а)sin150 б)tg 3П/4 2.Упростите выражения а)cos(П/2+альфа)+sin (П-альфа) ...
Ответить