Решить уравнения 4+(у-14)/3=20
Математика
Решить уравнения 4+(у-14)/3=20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 + y - 14/3 = 20; y - 10/3 = 20; Далее по правилу пропорции: y-10 = 60 Неизв. в одну сторону, известные в другую => y = 60+10 y = 70
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