Срочно нужна ваша помощь 8 класс география Россииответьте на 2 вопроса..СРОЧНО!!! 1) Вспомните великих писателей ,художников и музыкантов России,в произведениях которых присутствует "обрах леса". 2)Вспомните ,какие проблемы...

Гость: Гость:

Русские пейзажисты: Шишкин Иван, Федор Васильев,Исаак Левитан. Из писателей: А. Островский с комедией "Лес", есть еще роман Леонида Леонова "Русский лес", но вряд ли он велик. Тургенев "Записки охотника" Композиторы: Дмитрий Шостакович, оратория "Песнь о лесах"