Ковёр закрывает 3/4 площади пола комнаты. Площадь ковра 18 м2. Чему равна площадь ком??аты, не закрытая ковром?
Математика
Ковёр закрывает 3/4 площади пола комнаты. Площадь ковра 18 м2. Чему равна площадь ком??аты, не закрытая ковром?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/4 S = 18 1/4 S = 6 6м2
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