Правильно ли я нашла причастный оборот?
Русский язык
Правильно ли я нашла причастный оборот?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Все верно. Только вы не отметили еще один причастный оборот, а именно: "......., решившего сочинить историю о плавании"
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