Разобрать слово за будовою уночі

Українська мова
Разобрать слово за будовою уночі
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-приставка ноч-корінь і-закінчення уноч-основа слова
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