Спишите расставляя пропущенные знаки препинания обозначьте морфемы в которых вы??тавили пропущенные буквы. помогите плиз((( прошууууууууууууууууууууу плииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз!!...
Русский язык
Спишите расставляя пропущенные знаки препинания обозначьте морфемы в которых вы??тавили пропущенные буквы. помогите плиз((( прошууууууууууууууууууууу плииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииз!!!! очень надо срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В новогородЕ. в 1 предложении нет запятых. 2.свЕдетельству летопиСцев, в целой РоссиЕ; не было области(,) которая. 3.От втОржений; немцЕв;защищаТЬся; 4. в церквИ; СофиИ; к дружине; Не в силе Бог(,)а в правдЕ; Не убоимся; 5.ПоЯвилась; в помощИ; 6.дОзора;ночЬ;располОжение; 7.НовгородцЕв; 8.битвЫ.
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