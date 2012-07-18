Вычислите 5/6-( -1 11/18-7/12) б) 27/28:9/14+2 2/5*(-6/7) пожалуйста помогите(желательно решение)
Математика
Вычислите 5/6-( -1 11/18-7/12) б) 27/28:9/14+2 2/5*(-6/7) пожалуйста помогите(желательно решение)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/6-(-29/18-7/12)=5/6-(-29*2/36-7*3/36)=5/6-37/36=5*6/36+77/36=107/36=2 35/36 27/28*14/9+12/5(-6/7)=3/2-72/35=3*35/35-72*2/35=-39/35=-1 4/35
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