Сколько в России крупнейших равнин

Окружающий мир
Сколько в России крупнейших равнин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восточно-Европейская(Русская) и Западно-Сибирская равнины самые крупные
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