Твір скупий платить двічі)
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Твір скупий платить двічі)
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Гость:
Пробач чоловіче чи дівчино я не зрозумів питання
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