Первое задуманное число в 4 раза больше чем второе. к меньшему прибавили 12 и получили большее число. запиши задуманные числа
Математика
Первое задуманное число в 4 раза больше чем второе. к меньшему прибавили 12 и получили большее число. запиши задуманные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -меньшее число, тогда 4х - большее число. Если к меньшему прибавили 12 (х+12) и получили большее число, то получим уравнение: х+12=4х х-4х=-12 -3х=-12 х=-12:(-3) х=4 - одно число 4*4=16 другое число ответ: 4 и 16
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