(arccos8x)' как посчитать производную?
Математика
(arccos8x)' как посчитать производную?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це складена тригонометрична функція - 1/ корінь з 1- 64х * 8
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