Эссе " Настоящие люди служат государству своей совестью"

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Политика в самом широком смысле этого слова является искусство управления. Реализация политики занимаются чиновники моральные принципы закладываются у них в детстве в соответствии с их мировоззрением воспитанием. Можно сказать, что управленцы реализуется в политике свои врожденные способности к управлению. Как правило это люди которым не безразлично будущее своего отечества, люди которые не равнодушны окружающему миру и хотят сделать его лучше. Это люди высоких идеалов и достаточно высокого уровня нравственности, они кладут свою жизнь на пользу своей стране.