СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^

Химия

СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^

Автор: Гость