СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^

Химия
СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20g                             xl Ca+H2SO4=CaSO4+H2      x=20*22,4/40=11,2l  40g                           22,4l
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