СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^
Химия
СРОЧНО!!Вычислить объем водорода(H2), который выделится при взаимодействии 20 грамм кальция (Са) с серной кислотой (H2SO4)? Или хотя бы составьте уравнение (и уравнять его). Пожалуйста, очень надо ^-^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20g xl Ca+H2SO4=CaSO4+H2 x=20*22,4/40=11,2l 40g 22,4l
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