При полном погружении в воду тело вытеснило 2л воды.Утонет ли оно , если его вес 10Н???ожалуйста объясните подробно что и как вы сделали

Физика

При полном погружении в воду тело вытеснило 2л воды.Утонет ли оно , если его вес 10Н???ожалуйста объясните подробно что и как вы сделали

Автор: Гость