При полном погружении в воду тело вытеснило 2л воды.Утонет ли оно , если его вес 10Н???ожалуйста объясните подробно что и как вы сделали

Физика
При полном погружении в воду тело вытеснило 2л воды.Утонет ли оно , если его вес 10Н???ожалуйста объясните подробно что и как вы сделали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2л = 2 дм^3 = 0,02 м^3 (Это мы перевели литры в метры кубические) Fa = pgV = 1000 * 10 * 0.02 = 200 (Н) - сила архимеда P(вес)<Fa(сила архимеда) Вывод: не утонет, а выплывет на верх
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