5 л масла весят 4 кг Сколько килограммов масла вместся в 12 литровое ведро???? Помогите пожалуйста очень надо....

Математика

5 л масла весят 4 кг Сколько килограммов масла вместся в 12 литровое ведро???? Помогите пожалуйста очень надо....

Автор: Гость