5 л масла весят 4 кг Сколько килограммов масла вместся в 12 литровое ведро???? Помогите пожалуйста очень надо....
Математика
5 л масла весят 4 кг Сколько килограммов масла вместся в 12 литровое ведро???? Помогите пожалуйста очень надо....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг:5л=0.8кг - весит 1 литр 0.8кг*12л=9.6 кг вместится в ведро
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