Назовите причины различия в климате южной Америки и Африки. Почему Америка более ??лажная? Почему Африка более жаркая?
География
Назовите причины различия в климате южной Америки и Африки. Почему Америка более ??лажная? Почему Африка более жаркая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африку экватор пересекает посередине и в самом широком месте континента. А Южную Америку только в верхней части. И плюс, часть Южной Америки лежит в умеренном поясе.
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