Какой город появился в эпоху Древнего мира?
Окружающий мир
Какой город появился в эпоху Древнего мира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Древний Рим!!Вроже
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