Мультфильм длится 20 минут и его показ закончился в 14часов назови и запиши время начала показа мультфилма
Математика
Мультфильм длится 20 минут и его показ закончился в 14часов назови и запиши время начала показа мультфилма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из данного условия следует следующее решение: Переводим часы в минуты: 1) 14ч=840мин 2) 840мин-20мин=820мин переводим минуты в часы: 3) 820мин=13ч 40 мин Ответ: начало показа мультфильма состоялся в 13 часов 40 минут
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