Помогите пожалуйста составьте рассказ рассуждение на тему "Почему шиповник называется шиповником?".(ОЧЕНЬ СРОЧНО!!) План: 1 .Речевая ситуация. 2. Почему этот предмет так называется. 3. Какая часть слова помогает объяснить н...
Русский язык
Помогите пожалуйста составьте рассказ рассуждение на тему "Почему шиповник называется шиповником?".(ОЧЕНЬ СРОЧНО!!) План: 1 .Речевая ситуация. 2. Почему этот предмет так называется. 3. Какая часть слова помогает объяснить название слова 4. почему мы можем использовать корень для объяснения названия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень часто можно встретить такие примеры, когда названия предметов произошли от их свойств или назначения. Вот, например, шиповник. Это дикорастущая роза с острыми, колючими шипами. С помощью этих шипов растение защищается от насекомых, животных и даже людей. Его просто так не сорвешь. В слове шиповник корень "шипов". Что оно обозначает? Слово шиповник произошло от старославянского слова "шип", означающее иглу, колючку. А так как у шиповника много таких колючек, то поэтому "шипов", то есть много шипов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Английский язык
Задание: Report what was in news yesterday. ( Переделайте в косвенную речь) Пример: 1.The city theatre has stage a new play. - 1. The news cast...