Определите массу куска алюминия ,на который в керосине действует выталкивающая с??ла ,равная 120Н

Физика
Определите массу куска алюминия ,на который в керосине действует выталкивающая с??ла ,равная 120Н
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa = p!1gV = 120 (H)  V = 120/10 * 800 = 0,015 (м^3) m = Vp!2=0,015 * 2700 = 40,5 (кг) P.S. !1 и !2 - это индексы 1 и 2 
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