Определите массу куска алюминия ,на который в керосине действует выталкивающая с??ла ,равная 120Н
Физика
Определите массу куска алюминия ,на который в керосине действует выталкивающая с??ла ,равная 120Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fa = p!1gV = 120 (H) V = 120/10 * 800 = 0,015 (м^3) m = Vp!2=0,015 * 2700 = 40,5 (кг) P.S. !1 и !2 - это индексы 1 и 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста составьте рассказ рассуждение на тему "Почему шиповник называется шиповником?".(ОЧЕНЬ СРОЧНО!!) План: 1 .Речевая ситуация. ...
Русский язык
Українська мова