Когда писать О, а когда Ё

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Правописание букв О и Ё после шипящих Чтобы безошибочно написать сомнительную гласную (О или Ё) после шипящих (Ж, Ш, Ч, Щ) и не ЧОКНУТЬСЯ, нужно прежде всего выяснить, в какой части слова находится проверяемая гласная – в корне, суффиксе или окончании. Кроме этого, если гласная находится в суффиксе или окончании (иначе говоря, вне корня) , то нужно еще знать, к какой части речи относится проверяемое слово (то есть является ли оно именем существительным, прилагательным, наречием, глаголом) . КАК ВЫБРАТЬ ГЛАСНУЮ В КОРНЕ СЛОВА? 1.В КОРНЕ СЛОВА под ударением нужно написать Ё в том случае, если в других формах этого слова или в однокоренных словах пишется буква Е: ШЁПОТ (потому что ШЕПЧЕТ) , ПЧЁЛЫ (потому что ПЧЕЛА) , ЧЁРНЫЙ (потому что ЧЕРНЕТЬ) , ЖЁЛТЫЙ (потому что ЖЕЛТЕТЬ) , ШЁЛ (потому что ПРИШЕДШИЙ) и т. д. Так пишется большинство корней. 2.Если же проверочное слово подобрать не удается, то после шипящих, в корне, под ударением следует писать О: ШОВ, ШОРОХ, ШОРЫ, ИЗЖОГА, КРЫЖОВНИК, ОБЖОРА, ЧОКАТЬСЯ, ТРУЩОБА. Таких слов не очень много, и их обычно запоминают как исключения. 3.Если перед вами иноязычное по происхождению слово, то необходимо писать О после шипящего согласного в корне под ударением, например: КАПЮШОН, ШОК, ЖОНГЛИРОВАТЬ. КАК ВЫБРАТЬ ГЛАСНУЮ В СУФФИКСЕ И ОКОНЧАНИИ? 1.В СУФФИКСЕ существительного, прилагательного, наречия под ударением пишется буква О: СОБАЧ-ОНК-А, КАМЫШ-ОВ-ЫЙ, ГОРЯЧ-О. 2.В ОКОНЧАНИИ существительного и прилагательного под ударением пишется буква О: ВРАЧ-ОМ, БОЛЬШ-ОЙ. 3.В СУФФИКСАХ глаголов, причастий и всех слов, образованных от глаголов, под ударением пишется буква Ё: ПЕЧ-ЁТ, ВЫ-КОРЧ-ЁВ-ЫВА-ТЬ, ВЫ-КОРЧ-ЁВ-КА, ПЕРЕ-СЕЧ-ЁНН-ЫЙ, НОЧ-ЁВ-КА, ЛИШ-ЁНН-ЫЙ. ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ Обратите внимание, что существительные ТУШЁНКА, СГУЩЁНКА, НОЧЁВКА и некоторые другие пишутся через букву Ё. Буква Ё пишется в суффиксах этих слов, так как они соотносятся по смыслу с глаголами ТУШИТЬ, СГУЩАТЬ и НОЧЕВАТЬ. Обратите внимание, что слова РЕЧОВКА, МЕЛОЧОВКА, ПЛАЩОВКА пишутся через О. Буква О пишется в суффиксах существительных по изложенному выше правилу. Обратите внимание, что слово БЕЧЁВКА пишется с буквой Ё. Буква Ё пишется, поскольку эта гласная входит в состав корня и проверяется словом БЕЧЕВА. Отдельно необходимо запомнить правило написания слов с корнем ЖОГ / ЖЕГ. Если слово является существительным, то надо писать букву О. Например: СИЛЬНЫЙ ОЖОГ, СОВЕРШЕН ПОДЖОГ ДОМА. Но когда слово является глаголом, оно пишется с буквой Ё. Например: СИЛЬНО ОБЖЁГ РУКУ, НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОДЖЁГ ДОМ, АВТОР ЖЖЁТ РУКОПИСИ.