Помоги решить задания пожалуйста. 1.Найдите значение выражения а)sin150 б)tg 3П/4 2.Упростите выражения а)cos(П/2+альфа)+sin (П-альфа) б)sin (Альфа+Бета)-sinБета×cosАльфа в)cos2Альфа+2sin2Альфа 3.Докажите тождество 2×s...

Алгебра

Помоги решить задания пожалуйста. 1.Найдите значение выражения а)sin150 б)tg 3П/4 2.Упростите выражения а)cos(П/2+альфа)+sin (П-альфа) б)sin (Альфа+Бета)-sinБета×cosАльфа в)cos2Альфа+2sin2Альфа 3.Докажите тождество 2×sinАльфа×cosАльфа×cos2Альфа=1/2 sin4Альфа 4.Упростите выражение а)sinАльфа-sin3Альфа/cos3Альфа+cosАльфа б)1-cos2Альфа/sin(П-Альфа) Заранее спасибо за решенные задания.

Автор: Гость