Плиз помогите. Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин, бригада выпускала за смену 540 деталей. Сколько деталей будет выпускать за смену бригада, если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин? На сколько...
Математика
Плиз помогите. Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин, бригада выпускала за смену 540 деталей. Сколько деталей будет выпускать за смену бригада, если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин? На сколько процентов повысится при это производительность труда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 : 2/3 = 90 деталей за час 540 : 90 = 6 часов - 1 смена 60 : 3/5 = 100 деталей в час, если будут делать деталь за 3/5 мин 100 * 6 = 600 деталей за смену будут делать Ответ: 600 деталей
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