Плиз помогите. Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин, бригада выпускала за смену 540 деталей. Сколько деталей будет выпускать за смену бригада, если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин? На сколько...

Математика

Плиз помогите. Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин, бригада выпускала за смену 540 деталей. Сколько деталей будет выпускать за смену бригада, если на изготовление каждой детали будут затрачивать 3/5 мин? На сколько процентов повысится при это производительность труда?

Автор: Гость