Вычислите значения выражения наиболее удобным способом 7,12*13,9-7,12*3,4
Математика
Вычислите значения выражения наиболее удобным способом 7,12*13,9-7,12*3,4
Ответ(ы) на вопрос:
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7,12*13,9-7,12*3,4=7,12(13,9-3,4)=7,12*10,5=74,76
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