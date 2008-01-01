1. Изучи выдержку из газетного репортажа и ответь на вопросы В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвал и прилегающих районов. Через нескол...

История

1. Изучи выдержку из газетного репортажа и ответь на вопросы В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвал и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города силами грузинской бронетехники и пехоты. Официальным поводом для атаки на Цхинвал, по заявлениям грузинской стороны, послужило нарушение режима прекращения огня со стороны Южной Осетии, которая, в свою очередь, утверждает, что первой огонь открыла Грузия. 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия, в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру, 9 августа 2008 года — Абхазия в рамках соглашения о военной помощи между членами Содружества непризнанных государств. 12 августа 2008 года Россия официально объявила об успешном окончании операции по принуждению грузинских властей к миру. 13 августа 2008 года Абхазия официально заявила о завершении операции по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья, после чего активные боевые действия закончились. С 14 августа по 16 августа 2008 года руководителями государств, вовлечённых в военные действия, был подписан план мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта («План Медведева — Саркози»). Какие события описаны в документе? Какая страна являлась агрессором, а какая жертвой нападения? Когда происходили эти события? Какова роль России?

Автор: Гость