Подскажите плисс литература рассказ васюткино озеро план 1 кто родители васютки 2 почему он в августе былтв рыболовецкой бригаде 3 как мальчик оказался в тайге 4 охота на глухоря 5 мальчик заблудился 6 какие качества характера ...

Литература
Подскажите плисс литература рассказ васюткино озеро план 1 кто родители васютки 2 почему он в августе былтв рыболовецкой бригаде 3 как мальчик оказался в тайге 4 охота на глухоря 5 мальчик заблудился 6 какие качества характера проявил васютка находясь в тайге пожалуйста скажите буду благодарна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бригадир рыбаков -отец Васютки Васютке с рыбаками  скучно,поэтому он ходил в тайгу за орехами. увидел глухаря и хотел подстрелить его,Раненный  глухарь полетел  леса. Васютка догнал птицу в лесу .Васютка потерял зарубки,которые оставлял на дереве и заблудился.качества характера-воля,смелость,стремление.
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