Подскажите плисс литература рассказ васюткино озеро план 1 кто родители васютки 2 почему он в августе былтв рыболовецкой бригаде 3 как мальчик оказался в тайге 4 охота на глухоря 5 мальчик заблудился 6 какие качества характера ...

Литература

Подскажите плисс литература рассказ васюткино озеро план 1 кто родители васютки 2 почему он в августе былтв рыболовецкой бригаде 3 как мальчик оказался в тайге 4 охота на глухоря 5 мальчик заблудился 6 какие качества характера проявил васютка находясь в тайге пожалуйста скажите буду благодарна

Автор: Гость