Какие события при петре 1 в сфере образования
Окружающий мир
Какие события при петре 1 в сфере образования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*требовал обучать детей(дети становились умнее) *дети начали учить иностранные языки и другие науки *было принято решение открыть государственные школы для подготовки образованных людей *благодаря ему в россии возникла система профессионального образования *
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