Вычисли скобках 5 тонн 794 килограмм прибавить 781 центов сколько закрывается умножить на 26
Математика
Вычисли скобках 5 тонн 794 килограмм прибавить 781 центов сколько закрывается умножить на 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5 т 794 кг + 781 ц) * 26 = (5794 + 7810) кг * 26 = 13604 кг * 26 = 353 704 кг Ответ: 353 704 кг.
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