Помогите!!!Срочно!!!! Надо написать текст про твой любимый торговый центр (морй любимый центр:Dream town, желательно маленький 6,7 предложений ) у меняч воображения нет ;(, !!!SOS !!!

Английский язык
Помогите!!!Срочно!!!! Надо написать текст про твой любимый торговый центр (морй любимый центр:Dream town, желательно маленький 6,7 предложений ) у меняч воображения нет ;(, !!!SOS !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши почему ты его любишь начни с предложения Мой любимый торговый центр Dream town. Я люблю его потому что ................. . А потом перечисли его магазины . И где он находится .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На олимпиаде плюс как решать быки и коровы 4 класс
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста!!!
Ответить
Литература
Написать мини-сочинение мой вчерашний день
Ответить
География
Что это за сказки ? И какие в них нравственные ценности? Пожалуйста па
Ответить
Математика
Упростите : а) 8,3а + 1,7а б) 71,4b - 70,2b в) 2,5c + 1,2c + 3,6c + 5 г) 8,8 - 9,7d - 2,5d - 3,7
Ответить