Помогите!!!Срочно!!!! Надо написать текст про твой любимый торговый центр (морй любимый центр:Dream town, желательно маленький 6,7 предложений ) у меняч воображения нет ;(, !!!SOS !!!
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Помогите!!!Срочно!!!! Надо написать текст про твой любимый торговый центр (морй любимый центр:Dream town, желательно маленький 6,7 предложений ) у меняч воображения нет ;(, !!!SOS !!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши почему ты его любишь начни с предложения Мой любимый торговый центр Dream town. Я люблю его потому что ................. . А потом перечисли его магазины . И где он находится .
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